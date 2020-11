Inzaghi: "A Benevento sono felice. Ci stiamo facendo valere" Il tecnico giallorosso: "La salvezza come uno scudetto. Ci proveremo con tutte le nostre forze"

Intervistato da Radio Rai Sport, il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi ha parlato dell'ottimo pareggio ottenuto contro la Juventus, oltre a trattare altre tematiche relative al campionato, come la lotta scudetto:

"Pareggiare con la Juventus è stata una bella sensazione, soprattutto se si considera che lo scorso anno militavamo in serie B. Sono felice del risultato. Questo è un campionato aperto, in cui ci sono tante squadre forti. I bianconeri sono una squadra straordinaria, basti pensare che contro di noi avevano in campo calciatori molto importanti, ma mancavano anche gente come Bonucci, Chiellini, Alex Sandro e soprattutto Ronaldo. Penso che la concorrenza si sia alzata molto. Il Milan sta facendo ottime cose, mentre il Napoli anche ieri sera ha dimostrato di essere fortissimo. L'Inter ha una rosa importante. La Juventus resta la squadra da battere, ma sarà molto più difficile rispetto agli anni scorsi. Mi dispiace solo che la gente non possa vedere dal vivo un campionato così spettacolare. Il Milan? Sta dando continuità a un lavoro iniziato prima del lockdown. Il mercato è stato mirato, con l'arrivo di giovani già pronti. Onestamente non mi sorprende. Sono molto contento anche per il mio amico Bonera che sta facendo bene in panchina come sostituto di Pioli".

FUTURO - "Faccio ciò che mi piace, non sono abituato a vedere più avanti rispetto a ciò che ho. La mia carriera da allenatore è iniziata in un certo modo e sono soddisfatto delle esperienze fatte. Ho vinto con Venezia e Benevento: sono stati risultati che mi rendono orgogliosi. In giallorosso sono felice, ci stiamo facendo valere anche in serie A dopo una promozione ottenuta a suon di record. All'inizio ci davano già per retrocessi, ma stiamo vendendo cara la pelle contro chiunque. Il presidente, il direttore e i tifosi sono orgogliosi di noi: questa è la cosa più importante".

SALVEZZA - "Dobbiamo cercare di arrivare al più presto a un traguardo che per noi sarebbe come uno scudetto. Penso che il Benevento debba farsi valere su ogni campo. Sappiamo da dove veniamo e quanto sarà complicato salvarsi, ma ci proveremo con tutte le nostre forze".