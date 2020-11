Benevento, tampone negativo per Dabo: si attende la conferma Il centrocampista potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo a partire da mercoledì

Buone notizie per Bryan Dabo. Il centrocampista la scorsa settimana è risultato positivo al Covid-19, in seguito alla convocazione nella Nazionale del Burkina Faso. Negli ultimi giorni è stato attentamente monitorato dallo staff medico, con l'ultimo tampone che è risultato negativo. Nella giornata di domani effettuerà una nuova verifica: se dovesse essere confermata la negatività, potrà tornare ad allenarsi con i compagni a partire da mercoledì. Si conta di recuperare anche Foulon, Viola e Iago Falque che scalpitano per tornare a pieno ritmo con il gruppo.