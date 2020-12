Parma, diverse assenze per Liverani in vista del Benevento Ducali già al lavoro dopo la vittoria ottenuta ieri con il Genoa

Il Parma ieri sera ha ottenuto una importante vittoria nel posticipo giocato al Ferraris contro il Genoa. Decisiva una doppietta di Gervinho, uno degli obiettivi dichiarati del Benevento nello scorso mercato estivo. L'attaccante, così come Bonaventura, è stato accostato con insistenza al club giallorosso per diverse settimane, ma poi il tutto è scemato con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato. I ducali già quest'oggi hanno cominciato il lavoro in vista del match di sabato. Il Benevento, invece, ha goduto di due giorni di riposo dopo l'ottimo pareggio rimediato contro la Juventus. Il tecnico Liverani dovrà valutare la condizione degli acciaccati Scozzarella, Gagliolo e Grassi che rischiano di saltare la sfida ai sanniti di Inzaghi. Ancora indisponibili Sohm, Pezzella, Mihaila e Cyprien.