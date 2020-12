Benevento, la conferma non c'è: tampone positivo per Dabo Il calciatore verrà sottoposto a ulteriori controlli

Niente da fare. La negatività riscontrata lunedì aveva lasciato ben sperare, ma il secondo tampone effettuato da Dabo ha dato come esito una leggera positività al Covid. Il centrocampista dovrà pazientare ancora qualche giorno prima di tornare ad allenarsi con i compagni di squadra. Al più presto effettuerà nuovi controlli, nell'attesa di attestare la definitiva guarigione a distanza di due settimane dalla positività.

Intanto confermata la lesione muscolare per capitan Maggio che lo terrà fuori almeno per quindici giorni. La risonanza ha accertato anche la rottura del menisco esterno per Caldirola, il quale tornerà a disposizione tra due mesi.