Benevento, sarà Ionita il sostituto di Schiattarella? Il moldavo ha già ricoperto in passato il ruolo di mediano

Sono giorni di profonde riflessioni per Pippo Inzaghi. Il tecnico giallorosso deve fare i conti con diverse assenze che comporteranno l'inevitabile modifica dell'assetto che tanto ha fatto bene nel corso delle ultime partite di campionato. Mentre in difesa c'è Tuia che scalpita per sostituire Caldirola, a centrocampo le cose si complicano viste le condizioni di Viola e Dabo che, anche in caso di convocazione, non partiranno di certo dal primo minuto. Da segnalare anche e soprattutto la squalifica di Schiattarella che per la prima volta in stagione non guiderà la manovra sannita.

Difficilmente ci sarà un cambio di modulo. Come interni saranno confermati meritatamente Hetemaj e Improta, i quali sono stati protagonisti assoluti contro Fiorentina e Juventus. Per sostituire Schiattarella si alzano le quotazioni di Ionita. Il centrocampista moldavo non è nuovo a questo posizionamento, dato che in passato ci ha giocato molte volte, soprattutto negli anni svizzeri con l'Aarau. Il trasferimento in Italia ha portato a una modifica, con lo spostamento da mezzala al Verona o anche da trequartista con il Cagliari di Rastelli, ruolo riproposto da Inzaghi negli ultimi 180 minuti.

L'ultima volta che si è posizionato davanti alla difesa è stato in un match giocato tra Torino e Cagliari, in cui condivideva il centrocampo con gli interni Faragò e Cigarini in un 4-3-2-1 molto simile a quello sannita. E' chiaro che dovrà riabituarsi a determinate situazioni, soprattutto in fase difensiva: il supporto di Schiattarella nelle ultime gare, infatti, si stava rilevando molto importante per il pacchetto arretrato. Ionita, comunque, sa come si fa. Il suo inizio di stagione non è stato finora entusiasmante, nonostante fornisca un contributo "silenzioso" e frutto di un lavoro sporco che il più delle volte è molto importante nei vari momenti della gara.