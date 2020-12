Benevento, Caldirola si opera venerdì L'intervento sarà realizzato dal dottore Adriani. Foulon verso il rientro

E' fissato a venerdì il giorno dell'intervento per Luca Caldirola, reduce dalla rottura del menisco esterno. Il centrale difensivo si recherà a Roma, presso la clinica Mater Dei, dove verrà operato dal dottore Ezio Adriani. Subito dopo comincerà il periodo di riabilitazione che durerà circa due mesi.

Per quanto riguarda Dabo, nella giornata di domani verrà sottoposto a un nuovo tampone dopo la falsa negatività riscontrata lunedì scorso. In caso di esito negativo, il centrocampista potrà tornare ad allenarsi con il gruppo ma è chiaro che sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto a Parma, considerato che non si allena da almeno due settimane.

Le situazioni di Viola e Iago Falque, invece, sono monitorate quotidianamente. Non è escluso che i due potranno tornare direttamente per la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo, considerato che al momento non sono ancora al meglio della condizione. Foulon, invece, ha maggiori possibilità di essere convocato per il match del Tardini. L'esterno difensivo belga potrebbe partire con la squadra, rivelandosi una valida alternativa in un momento di emergenza anche per il reparto difensivo, orfano di Maggio (per lui almeno due settimane di stop) e Caldirola.