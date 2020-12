Benevento, Dabo torna a disposizione di Inzaghi Il centrocampista è completamente guarito dal Covid.

Sospiro di sollievo per Bryan Dabo. Il centrocampista ha effettuato un nuovo tampone che ha dato esito negativo. Quest'oggi si è sottoposto a tutte le visite mediche del caso e sarà a disposizione di Inzaghi per il match di domenica con il Parma. Difficile un suo impiego dal primo minuto a causa della mancanza di allenamenti da almeno due settimane. Si tratta comunque di un rientro importante, visto che a centrocampo mancherà Schiattarella mentre va verso il forfait anche Nicolas Viola. Il numero dieci viene monitorato quotidianamente dallo staff medico insieme a Iago Falque, ma probabilmente i due non saranno convocati per la trasferta del Tardini perché non hanno ancora risolto tutti i problemi fisici che si portano dietro da svariate settimane. Nella zona nevralgica, comunque, saranno confermati Hetemaj e Improta. E' più che probabile che davanti alla difesa si posizionerà Ionita come sostituto di Schiattarella.