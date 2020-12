Benevento, torna Del Pinto: in lista al posto di Caldirola Il centrocampista probabilmente sarà convocato già per la trasferta di Parma

L'infortunio di Caldirola non ha tempistiche brevi. Il centrale difensivo è pronto a sottoporsi all'operazione alla clinica Mater Dei di Roma, con il periodo di assenza che si aggira attorno ai due mesi. Per tale motivo il Benevento ha deciso di toglierlo dalla lista degli over e inserire al suo posto Lorenzo Del Pinto. Il centrocampista ha accettato con grande professionalità la dolorosa scelta del club giallorosso di escluderlo dalla lista solo per motivi numerici, considerato che c'è l'obbligo di scegliere fino a ventuno calciatori over. In un primo momento si era pensato al rientro di Volta, il quale sarebbe il sostituto naturale di Caldirola, ma recentemente l'ex Perugia ha subìto un intervento di revisione al tendine d'Achille, con il pieno recupero che dovrebbe avvenire a febbraio. Ci sarà, quindi, il rientro di Del Pinto che probabilmente sarà convocato per la trasferta di Parma. Il centrocampista rimpolperà un reparto già orfano di Viola e Schiattarella e con un Dabo a mezzo servizio. "Anema e core", alla sua sesta stagione nel Sannio, non vede l'ora di mettersi a completa disposizione di Pippo Inzaghi.