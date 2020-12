Inzaghi: "A Parma vogliamo dare un'altra grande risposta" Il tecnico del Benevento in vista del match del Tardini: "I crociati sono un'ottima squadra"

Domenica pomeriggio il Benevento sfiderà il Parma al Tardini. Il tecnico Pippo Inzaghi ha presentato così il match in conferenza stampa, parlando della situazione dei singoli:

"Siamo in emergenza, abbiamo tanti calciatori fuori. Foulon è recuperato. Perdiamo Schiattarella per squalifica, oltre a Maggio e Caldirola per infortunio. Dispiace perché sono calciatori di grande personalità, ma è successo anche in passato uscendone bene. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione".

CENTROCAMPO - "Non penso che sia il modulo a farci fare la differenza. Il vice di Schiattarella è Viola nell'evenienza, ma non è disponibile. Possiamo giocare con un centrocampo a due formato da Hetemaj e Ionita. Ho due giorni di tempo per pensare bene alla possibile soluzione che potrà farci fare una grande partita".

PARMA - "E' un'ottima squadra, non è composta solo da Gervinho ma ha calciatori importanti. Si permette il lusso di tenere in panchina un nazionale come Inglese. Ha grande qualità sia a centrocampo che in attacco. Siamo in un ottimo momento, dobbiamo pensare a noi stessi per dare seguito alle recenti prestazioni positive. Se non l'affronteremo nel modo giusto potrebbe diventare molto complicata".

EX - "Ricordo il mio primo gol con il Parma, realizzato contro il Piacenza, la squadra della mia città. E' un episodio rimasto indelebile nel mio cuore, anche perché non esultai per rispetto alla mia ex squadra nonostante fosse la mia prima marcatura in serie A".

SCONTRO SALVEZZA - "Non vedo il Parma come una squadra che lotti per la salvezza, ma è al di sopra di questo obiettivo. Sappiamo che sarà una gara complicata, veniamo da incontri fatti molto bene e mi auguro che la squadra dia un'altra grande risposta che ci darebbe una ulteriore spinta".

NAZIONALE - "C'è tempo per questo. Abbiamo calciatori che meritano altri palcoscenici e lo stanno dimostrando per impegno, dedizione e voglia. Adesso dobbiamo avere continuità. Sotto la mia gestione hanno sempre dato ottime risposte e mi auguro facciano una grande partita a Parma, anche perché abbiamo dimostrato che possiamo dare filo da torcere a chiunque".