Evacuo: "Il Benevento in A è una chicca per la Campania" Il doppio ex, attualmente al Catanzaro: "Spero in un pareggio"

Nel corso della sua lunga carriera ha vestito le maglie di Parma e Benevento. Felice Evacuo, il bomber più prolifico del Benevento negli anni di Lega Pro, ha parlato ai microfoni di ParmaLive in vista del match di domani:

“Sicuramente il Parma ha necessità di fare punti in casa. Il Benevento invece viene dal pareggio contro la Juve. Immagino i ducali giocheranno una partita d’attacco per cercare di vincere, ma lo stesso faranno anche i sanniti. Spero in un pareggio, per come stanno andando le due squadre credo possa essere il risultato più probabile”.

“Il Benevento in A credo sia una chicca per la Campania, che ora non è più rappresentata soltanto dal Napoli. Si tratta della seconda volta, grazie ad Oreste Vigorito che non ha mai smesso di crederci ed ora sta raccogliendo i frutti del suo lavoro. La società è matura per questo passo, va dato merito dal punto di vista sportivo ed organizzativo. E’ un fiore all’occhiello per tutti”.