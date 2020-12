Benevento, Caldirola carico: "Il muro non si è rotto" Il centrale difensivo è pronto ad affrontare la riabilitazione dopo l'intervento di ieri

L'infortunio al menisco rimediato contro la Juventus costringerà Caldirola a stare lontano dal campo per almeno due mesi. Ieri il centrale difensivo si è sottoposto all'operazione effettuata presso la clinica Mater Dai di Roma che è perfettamente riuscita. In serata ha pubblicato un post su Instagram, in cui sottolinea la grande voglia di tornare quanto prima a disposizione di Pippo Inzaghi:

"L’operazione è andata bene, ora si lavora per rientrare più forte di prima. Il muro non si è rotto, si è solo un po’ crepato...!"