Benevento, striscione della Curva Sud: "Continuate a lottare" Gli ultras l'hanno esposto nei pressi del Ciro Vigorito

Poco prima della partenza verso Parma, gli ultras della Curva Sud hanno esposto un nuovo striscione di incoraggiamento nei confronti della squadra che recita "Comunque vada con voi: forza ragazzi continuate a lottare". Un gesto spiegato dagli stessi sostenitori giallorossi attraverso un post apparso sui social:

"In vista della trasferta di Parma ribadiamo il nostro sostegno incondizionato alla squadra. I recenti risultati positivi avvalorano quanto detto poche settimane fa, sottolineando l’importanza di preservare un certo equilibrio per proseguire al meglio nel difficile cammino in serie A. Domani ci aspetta un altro incontro complicato, ma siamo certi che la squadra onorerà ancora una volta la maglia. Siamo con voi! COMUNQUE VADA CON VOI FORZA RAGAZZI CONTINUATE A LOTTARE"