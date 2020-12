Benevento, pareggio a reti bianche contro il Parma Terzo risultato utile consecutivo per i giallorossi di Inzaghi

Pareggio a reti bianche tra Parma e Benevento nel match giocato questo pomeriggio al Tardini. Buona la prestazione dei giallorossi che hanno creato un numero maggiore di azioni pericolose rispetto agli avversari. E' mancato soltanto l'ultimo passaggio in avanti che gli avrebbe permesso di portare a casa l'intera posta in palio. Per la Strega è il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria di Firenze e il pari interno contro la Juventus: non era mai successo in serie A. Nella prossima giornata la truppa Inzaghi sfiderà il Sassuolo, venerdì prossimo al Mapei Stadium.

Parma - Benevento 0-0

Parma (4-3-3): Sepe; Busi (43'st Gagliolo), Alves, Osorio, Iacoponi; Hernani, Scozzarella (29'st Brugman), Kurtic; Karamoh (1'st Brunetta), Cornelius (43'st Inglese), Gervinho. A disp.: Colombi, Balogh, Dezi, Valenti, Ricci, Bane, Radu, Nicolussi Caviglia. All.: Liverani

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia (35'st Foulon), Barba; Hetemaj, Ionita, Improta (42'st Dabo); Insigne (35'st Tello), Caprari (25'st Sau); Lapadula (42'st Di Serio). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Basit, Sanogo, Masella, Pastina. All.: Inzaghi

Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: De Meo di Foggia e Schirru di Nichelino. Quarto uomo: Campolone di Pescara. VAR: Fabbri di Ravenna. AVAR: Valerianni di Ravenna

Note: Ammoniti Hernani (P), Ionita (B), Scozzarella (P), Barba (B), Brunetta (P), Improta (B), Kurtic (P), Tello (B)

Secondo tempo

94' Termina la partita: Parma - Benevento 0-0

91' - Ammonito Tello

90' - Quattro minuti di recupero

89' - Giallo per Kurtic

88' - Cambia anche il Parma: entrano Inglese e Gagliolo per Cornelius e Busi

87' - Doppio cambio per i giallorossi: entrano Dabo e Di Serio al posto di Improta e Lapadula

83' - Giallo per Improta che atterra Busi

80' - Cambio Benevento: entra Foulon al posto di Tuia. Barba passa al centro della difesa, con il belga che occupa la corsia sinistra. Inzaghi inserisce anche Tello al posto di Insigne

79' - E' un buon momento per il Benevento: conclusione dalla distanza di Insigne che si spegne di poco sul fondo

78' - Ripartenza giallorossa: Improta serve Lapadula che da buona posizione spedisce fuori

77' - Ottimo cross di Letizia dalla destra, Improta appoggia per Lapadula ma Sepe anticipa l'attaccante giallorosso

74' - Per il Parma entra Burgman al posto di Scozzarella

73' - Brunetta atterra Letizia: Sacchi estrae il cartellino giallo

72' - Gervinho serve Cornelius che non trova il tap in vincente a pochi passi dalla porta: Ionita spedisce in angolo

70' - Primo cambio per il Benevento: entra Sau al posto di Caprari

61' - E' un momento importante della gara: le due squadre cercano il gol e si stanno liberando dei varchi che potrebbero rivelarsi fatali

58' - Barba trattiene Gervinho: ammonito

52' - Conclusione sul primo palo di Improta: Sepe devia in calcio d'angolo

49' - Punizione dalla lunga distanza di Caprari che non impensierisce Sepe

48' - Giallo per Scozzarella per fallo su Lapadula

45' - Entrano le squadre in campo. Primo cambio per il Parma che inserisce Brunetta al posto di Karamoh

Primo tempo

45' - Nessun minuto di recupero: termina il primo tempo

36' - Sinistro a giro da posizione defilata di Lapadula che non centra lo specchio della porta: palla fuori

34' - Giallo per Ionita per fallo su Scozzarella

29' - Conclusione dal limite di Kurtic che viene sporcata da una deviazione di Tuia: la palla si spegne sul fondo

23' - Pochi sussulti in questa prima parte di gara

17' - Ammonito Hernani per fallo su Improta

15' - Torre per Gervinho che tutto solo va alla conclusione in piena area: l'attaccante spara alle stelle

14' - Insidioso cross di Letizia dalla destra sul quale Lapadula non riesce ad arrivarci

10' - Le squadre si studiano e cercano di trovare i varchi giusti

4' - Cross di Barba per Lapadula: l'attaccante stoppa ottimamente il pallone, ma il suo tiro è debole e viene facilmente bloccato da Sepe

3' - Gervinho serve Busi che calcia di prima intenzione, ma la sfera si spegne sul fondo

2' - Interessante cross di Iacoponi che viene respinto da Glik

0' - Comincia la partita

0' - Entrano le squadre in campo. Il Benevento indossa la terza maglia per la prima volta in stagione

Prepartita

Allo stadio Ennio Tardini c'è la sfida tra Parma e Benevento, valida per la decima giornata del campionato di serie A. I giallorossi sono reduci dai risultati positivi ottenuti contro Fiorentina e Juventus, i quali hanno fruttato quattro punti. Il match di quest'oggi è storico, dato che mai prima d'ora le due squadre si sono affrontate in competizioni ufficiali. Ci sono diverse assenze per Inzaghi che lo costringono ad affrontare una vera e propria emergenza: oltre allo squalificato Schiattarella, mancano anche gli infortunati Caldirola, Maggio, Viola, Iago Falque e Moncini. Partirà dalla panchina Dabo, reduce da due settimane di isolamento a causa del Covid, così come il rientrante Del Pinto e Foulon. Il tecnico piacentino non cambia l'assetto iniziale, confermando il 4-3-2-1.. Al posto di Schiattarella c'è Ionita, mentre alle spalle di Lapadula agirà Insigne insieme a Caprari. Per il Parma, invece, Liverani ha cercato di sopperire alla mancanza di uomini sulla corsia sinistra di difesa con l'inserimento di Iacoponi. Assente Kucka che non figura neanche in panchina.