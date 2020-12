Benevento, Di Serio: "Ottimo punto in un match difficile" Il giovane attaccante giallorosso: "Potevamo vincerla, ma va bene così"

Seconda presenza stagionale per Giuseppe Di Serio dopo l'esordio in serie A con il Napoli. L'attaccante ha parlato al termine del match pareggiato con il Parma:

"E' sicuramente un ottimo punto giunto al termine di una partita molto difficile. Nella ripresa siamo entrati meglio in campo, abbiamo avuto l'occasione per poterla vincere ma quando non si riesce a conquistare i tre punti è sempre meglio non perderla, quindi va bene così".

ATTEGGIAMENTO - "Dopo la sosta successiva alla sconfitta con lo Spezia abbiamo capito che se ci aiutiamo l'uno con l'altro diventa dura per tutti fare punti contro di noi".

SERIE A - "Sono molto contento che il mister mi stia dando queste occasioni, non mi aspettavo due presenze dopo dieci partite di campionato. Cerco sempre di dare il massimo quando vengo chiamato in causa nel torneo più difficile in assoluto. Il mister ci fa sentire tutti importanti e questo credo che sia una grande cosa".

SASSUOLO - "Venerdì ci aspetta la partita con il Sassuolo, non sarà facile ma cercheremo di rendere la vita difficile anche a loro".