Benevento, Barba: "È un pareggio che ci fortifica" Il difensore giallorosso: "L'importante è conquistare risultati positivi"

Al termine del match pareggiato contro il Parma ha parlato il difensore Federico Barba che ha esordito nell'analizzare il ritrovato atteggiamento della sua squadra:

"E' la squadra che sicuramente ha cambiato marcia. Stiamo avendo un atteggiamento diverso e personalmente ne sto giovando così come tutti i compagni. Penso che la mia duttilità l'abbia fatta vedere anche nella passata stagione. Abbiamo conquistato un punto importantissimo al termine di uno scontro diretto: uscire imbattuti da questo campo ci fortifica e non poco. L'importante è conquistare risultati positivi".

DUTTILITA' - "Posso giocare in più posizioni e sono contento che stiano arrivando dei clean sheet che ci danno ancora più entusiasmo e fiducia".

PARMA - "Non era semplice come partita perché la loro forza è sugli esterni. Per un calciatore anche con le mie caratteristiche non era facile. Ho cercato di tenere la posizione soprattutto nella seconda parte perché c'era un rischio di ripartenze altissimo. E' la loro qualità migliore che gli permette di fare questo tipo di gioco".

CONDIZIONE - "Ho lavorato molto seguendo i dettami dello staff medico che si è rivelato piuttosto duro. Non ho mai avuto giorni liberi. Quando sono rientrato ho affrontato qualche settimana di adattamento, ma già con un buon livello. Adesso posso giocare con continuità senza grossi problemi. Si prevede un periodo piuttosto duro con numerose partite e sono pronto per affrontarle".

CAMBIAMENTO - "Qualcosa di differente c'è rispetto alle prime partite. Basti vedere anche le ammonizioni di oggi, dovute a parecchi falli. Ci sta in certi momenti fare qualche fallo in più che permette di posizionarsi meglio. Ci sono delle situazioni in cui sei sguarnito e lì bisogna stare attenti".

CALDIROLA - "Gli faccio un grosso in bocca al lupo, spero che torni presto".