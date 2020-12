Benevento, testa al Sassuolo: c'è un rientro tra i disponibili Ripresa la preparazione. Inzaghi spera nel recupero di Viola e Iago Falque

Non ci sono soste per il Benevento. I giallorossi venerdì saranno impegnati nell'anticipo dell'undicesima giornata in programma a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. In programma, quindi, c'è un'altra trasferta dopo quella di Parma, per poi rituffarsi subito nella mischia per via del turno infrasettimanale che vedrà la Strega sfidare la Lazio di Simone Inzaghi il prossimo 15 dicembre. Una serie di incontri ravvicinati che richiederanno un grande sforzo dal punto di vista fisico ma anche mentale e che, inevitabilmente, potrebbe comportare delle modifiche nelle scelte del tecnico piacentino.

Superpippo ha trovato un assetto equilibrato dopo la sconfitta rimediata con lo Spezia. In questi giorni di lavoro verranno attentamente valutati gli acciaccati Viola e Iago Falque, i quali potrebbero rientrare tra i convocati. C'è già un calciatore che, rispetto al match del Tardini, potrà essere schierato dal primo minuto: si tratta di Pasquale Schiattarella, faro del centrocampo giallorosso, che ha scontato la giornata di squalifica ed è pronto a riposizionarsi davanti alla difesa. Con il rientro dell'ex Spal, non è escluso che Inzaghi rimetterà le pedine come visto contro la Juventus, con Ionita sulla trequarti.

Da valutare anche Moncini che ha saltato gli ultimi incontri, mentre in difesa come noto mancheranno gli infortunati Maggio e Caldirola.