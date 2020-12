Benevento, si rivede Iago Falque Lo spagnolo si è allenato con il gruppo. Moncini salterà il match con il Sassuolo

Si rivede Iago Falque. Lo spagnolo quest'oggi si è allenato agli ordini di Inzaghi ed è probabile la sua convocazione per la trasferta di Reggio Emilia. E' chiaro che non partirà dal primo minuto perché non ancora al meglio della condizione, ma rappresenta senza dubbio una freccia in più per l'arco di Inzaghi in vista di una serie di gare ravvicinate prima della sosta natalizia. Ci sono ancora dubbi legati a Nicolas Viola: il numero dieci sarà sottoposto a un ultimo test prima di decidere se potrà tornare tra i disponibili o meno. Moncini, invece, salterà il match con il Sassuolo. L'attaccante è alle prese con la riabilitazione a causa di un problema alla caviglia.