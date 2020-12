Glik: "Ho fame e voglia di vincere con il Benevento" Il centrale difensivo: "Avevo bisogno di cambiare aria. Molto importanti i recenti risultati"

Ospite di Ottogol, Kamil Glik ha analizzato nel dettaglio il positivo rendimento del Benevento negli ultimi incontri:

"Siamo riusciti a conquistare cinque punti molto importanti contro Fiorentina, Juventus e Parma, muovendo la classifica. Siamo una matricola e ogni risultato positivo è fondamentale nel discorso salvezza".

ESPERIENZA ITALIANA - "Con il Torino riuscimmo a vincere una serie B molto complicata. Di lì cominciò una grande cavalcata che al terzo anno ci permise di qualificarci in Europa League. Spero di intraprendere lo stesso percorso anche con il Benevento".

DIFESA - "Abbiamo trovato la strada giusta. Siamo più compatti e lo si vede subito in campo. La squadra sta meglio quando subisce meno gol. Inizialmente giocavamo con euforia per il cambio di categoria, poi le avversarie non ci conoscevano. Adesso studiano i nostri movimenti ed è un'altra storia. C'è anche un rispetto maggiore nei nostri confronti. La sconfitta con lo Spezia è stata pesante, non siamo scesi in campo. La sosta ha permesso alla squadra di lavorare e confrontarsi sugli errori commessi. Importante nel discorso difensivo è il supporto degli attaccanti che arretrano e ci danno una grande mano".

TRASFERIMENTO BENEVENTO - "La decisione di lasciare Monaco la presi già da tempo, nonostante avessi ancora un anno di contratto. Mi è mancata tantissimo l'Italia. Il Benevento è stata la prima squadra che mi ha cercato e il progetto che mi hanno illustrato Foggia e Inzaghi mi ha subito colpito. Ho detto di sì e per me la parola conta molto di più. In estate ci saranno gli Europei e voglio affrontarli al meglio della condizione, per fare questo dovevo cambiare aria. Con il Monaco sono stato benissimo: ho vinto il campionato e giocato una semifinale di Champions, ma volevo una sfida nuova. Ovviamente mi sono informato sul Benevento e tutti me ne hanno parlato bene. La città è vivibile e soprattutto la società è sana. La tifoseria è calorosa, purtroppo non possiamo godere del loro supporto in questo momento e per noi che dobbiamo salvarci è un'assenza molto pesante. Sono arrivato qui con fame e voglia, altrimenti sarei rimasto al Monaco fino alla scadenza del contratto":

SASSUOLO - "E' una squadra molto interessante. Dobbiamo prepararla bene perché sarà un match importante per entrambe".