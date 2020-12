Benevento, Inzaghi fa visita alla Lega del Cane Il tecnico è vicino agli amici a quattro zampe

Il tecnico del Benevento Inzaghi ha fatto visita alla Lega Nazionale per la difesa del cane di Benevento insieme alla compagna Angela Robusti. A renderlo noto la pagina Facebook dell'organizzazione, la quale ha anche annunciato una raccolta fondi attraverso un'asta che vedrà come oggetto una maglia che verrà donata dallo stesso tecnico:

Il grande Pippo Inzaghi e la sua dolcissima compagna Angela Robusti ieri sono venuti a conoscere i nostri cagnolini in cerca di adozione. È stato un incontro bellissimo e siamo felicissimi di avergli presentato i pelosetti bisognosi che abbiamo recuperato in questi anni. Pippo e Angela sono persone fantastiche, hanno giocato nel fango insieme ai nostri cagnolini e li hanno accarezzati e coccolati tutto il tempo. Sono rimasti colpiti dalla storia di Valentino e di Klaus che camminano solo grazie ai carrellini ma sono andati via sereni sapendo che li stiamo curando e amando come meritano. Siamo contentissimi di avergli fatto conoscere la nostra piccola realtà. Per aiutarci, ci doneranno una maglia del Benevento calcio firmata da tutta la squadra che metteremo all'asta per raccogliere fondi per far fronte alle spese veterinarie. Grazie di cuore davvero