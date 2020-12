Morte Paolo Rossi, Inzaghi: "Eri il mio idolo da bambino" Il tecnico del Benevento sui social: "Sei stato fonte d'ispirazione"

È un altro giorno molto triste per il mondo del calcio. A distanza di poche settimane dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, ci lascia anche Paolo Rossi, uno dei più talentuosi attaccanti italiani e protagonista assoluto del Mondiale del 1982 che vide la Nazionale di Bearzot trionfare in finale contro la Germania Ovest. Non è mancato un messaggio di cordoglio da parte di Pippo Inzaghi attraverso i social:

"Per chi come me voleva fare il centravanti, sei stato fonte d'ispirazione. Eri il mio idolo da bambino. Ciao Paolo, rimarrai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace".