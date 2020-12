Benevento, Tuia: "Risultato bugiardo" Il centrale difensivo: "Questa mentalità ci farà salvare"

Ecco il commento di Tuia al termine del match perso contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il centrale difensivo è partito dall'episodio del rigore:

"Sarà dura dormire questa notte. E' stato un movimento naturale del braccio e non potevo fare altrimenti. Del resto della gara si può dire poco. Siamo stati grandi, abbiamo creato tantissimo ma non siamo riusciti a pareggiare i conti. Dobbiamo andare avanti e pensare già alla gara di martedì con la Lazio che si prevede molto difficile".

STRADA GIUSTA - "I risultati avvenuti nelle precedenti tre partite erano un segnale di crescita che abbiamo dimostrato anche oggi. Il risultato è abbastanza bugiardo. Perdere per un rigore è un dispiacere, anche perché la prestazione c'è stata. Vederli esultare in quel modo deve farci riflettere perché dimostra quanto li abbiamo messi in difficoltà. Abbiamo acquisito questa mentalità e dobbiamo portarla avanti perché sono certo che ci farà salvare".

LAZIO - "Per me è una gara particolare per i miei trascorsi. In campionato è un'altra storia. Sarà emozionante affrontarli nella prossima partita dopo quanto vissuto nel settore giovanile".

DIFESA - "Quando il pressing della squadra avversaria non è altissimo ci mettiamo a tre e cerchiamo di impostare il gioco in modo da far alzare il terzino. I quinti si allargano in modo da poter essere più offensivi e creare maggiori pericoli alla squadra avversaria".

TOUR DE FORCE - "Quando ci sono partite così ravvicinate non si vede l'avversaria. Dobbiamo guardare in casa nostra. Se vogliamo salvarci ogni partita deve essere fondamentale per noi che dobbiamo affrontare sempre allo stesso modo".