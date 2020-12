Benevento, Letizia: "E' mancato solo il gol" Il commento dell'esterno difensivo: "Trenta tiri in porta, peccato non meritavamo la sconfitta"

Ottima prestazione di Gaetano Letizia nel corso dei novanta minuti giocati contro il Sassuolo. Una gara che poteva essere macchiata dal brutto fallo commesos da Harslin nei suoi confronti:

“Per fortuna la gamba non è rimasta sotto ed è andata bene. Per quanto riguarda la partita, non posso dire di negativo. E’ mancato solo il gol, la fortuna non è girata dalla nostra parte ma a volte devi anche creartela. Bisogna lavorare giorno dopo giorno per migliorarci. La mia posizione? Mi alzavo molto spesso per dare superiorità numerica sulla fascia. Le occasioni non sono mancate, ma la palla non è voluta entrare. Non dico solo nel secondo tempo, ma anche nel primo. Purtroppo è andata male, anche perché abbiamo realizzato ben trenta tiri verso lo specchio della porta. Numeri che dimostrano la nostra prestazione”.

PRESTAZIONE - “A trent’anni bisogna sempre migliorare. Il mister ci ha fatto capire che possiamo dire la nostra in serie A e devo dire che ci sta dando tanto sotto tutti i punti di vista”.

LAVORO - “Abbiamo avuto un ottimo cambiamento dopo la sconfitta con lo Spezia. Lavoriamo giorno dopo giorno in fase difensiva, dobbiamo continuare su questa strada".