Benevento, giallorossi già in campo in vista della Lazio La sfida con i capitolini si giocherà martedì al Vigorito

Il calendario non permette soste. Martedì il Benevento sarà di scena al Vigorito per sfidare la Lazio di Simone Inzaghi. Questa sera i capitolini scenderanno in campo all'Olimpico contro il Verona, una sfida che verrà attentamente seguita da Pippo Inzaghi e dal suo staff per studiare al meglio i biancocelesti che sono reduci dalla storica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

I giallorossi si sono ritrovati all'Imbriani, con il classico lavoro successivo a un incontro di campionato. Il gruppo, infatti, è stato diviso in due tra coloro che sono stati impegnati a Reggio Emilia e chi, invece, non è sceso in campo. Per martedì si prevedono le solite assenze per Inzaghi, legate agli infortunati Caldirola e Maggio. Da valutare Viola e Moncini che potrebbero rientrare tra i convocabili.