Benevento - Lazio, ecco l'arbitro Era presente anche a Reggio Emilia dove era addetto al Var

Sarà Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere il match di domani sera tra Benevento e Lazio. Il fischietto piemontese, figlio d'arte, venerdì scorso era l'addetto al Var della sfida che i giallorossi hanno giocato al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Sono due i precedenti che lo legano alla Strega, entrambi negativi. Il primo risale all'ottobre del 2011, quando gli stregoni allenati da Simonelli furono sconfitti a Como con il risultato di 2-1. L'ultimo è del 24 febbraio 2018, in occasione della sfida giocata al Meazza contro l'Inter. In quell'incontro un ottimo Benevento fu battuto per 2-0, risultato però condizionato da clamorosi errori commessi dal direttore di gara: uno su tutti la mancata espulsione di Gagliardini per il fallaccio commesso su Sandro che, fortunatamente, non ebbe conseguenze per il centrocampista brasiliano.

Pairetto ha diretto 69 incontri in serie A, contraddistinti da 34 successi interni, 11 pareggi e 24 exploit esterni. Ha concesso 31 rigori e tirato fuori in 24 occasioni il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Galletto. Quarto uomo Abbattista. Al Var Fabbri e Longo.