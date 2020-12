Lazio, S.Inzaghi: "A Benevento sfida particolare per me" Il tecnico biancoceleste: "Sarà emozionante sfidare mio fratello Filippo"

Il match di domani tra Benevento e Lazio sarà il derby dei fratelli Inzaghi. In conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone ha messo in risalto la particolarità di sfidare Pippo:

"Sarà emozionante giocare da avversario contro mio fratello. E' una gara particolare per me. Nel corso dei novanta minuti ognuno farà la propria partita, poi è chiaro che al fischio finale ci abbracceremo. Sarà una grande soddisfazione per le nostre famiglie. Il Benevento? Sarà molto difficile da affrontare. Sia noi che loro veniamo da sconfitte immeritate, quindi cercheremo di fare il massimo per migliorare la nostra classifica. Sentiamo molto l'assenza dei nostri tifosi, anche per questo il rendimento all'Olimpico non è positivo. Dobbiamo andare avanti, cercando di cancellare al più presto la sconfitta con il Verona. La Champions ci ha portato via tante energie, sia fisiche che mentali, ma adesso abbiamo tutto il tempo per recuperare i punti persi”.

Ha chiuso nel parlare degli infortunati: "Dovremo valutare diversi calciatori. Avremo qualche assenza tra squalifiche e infortuni. A Benevento porteremo i calciatori che stanno meglio per fare una bella partita”.