Montipò: "Non ci siamo demoralizzati dopo il gol di Immobile" L'estremo difensore del Benevento: "Abbiamo ritrovato la compattezza che ci mancava"

Ecco il commento di Montipò al termine del match con la Lazio:

"Oggi la squadra ha lavorato molto bene e mi è piaciuto l'aspetto di non demoralizzarci dopo aver preso gol nel primo tempo. Questo è un aspetto fondamentale in un campionato difficile come questo. La mia prestazione è stata più sulle palle alte, come accaduto con il Sassuolo. Verso la porta sono arrivati pochi tiri. Il gol di Immobile? Faccio i complimenti a Ciro perché è stata una palla talmente veloce che ha colpito di punta: è stata una cosa talmente immediata sulla quale non ho potuto fare nulla".

SOLIDITA' - "Da dopo la sosta abbiamo trovato una compattezza che ci mancava dal finale di campionato dello scorso anno. Siamo contenti dei pochi gol subiti. Domenica c'è lo scontro diretto con il Genoa, cercheremo di portare a casa i tre punti e faremo il possibile per ottenerli. Non sarà affatto semplice. Una partita così non è affatto tranquilla: non è una sfida con la Juventus dove non abbiamo nulla da perdere, ma qui c'è in ballo il discorso salvezza. Con la massima umiltà entreremo in campo provando a conquistare un risultato positivo".

USCITE - "Le ottime uscite sono dovute dalla difesa che spesso è uno o due metri oltre la linea dell'area di rigore. Questo permette di avere più spazio in avanti per provare a impostare in uscita. Sono contento se posso dare una mano ai miei compagni, così come loro sono i primi ad aiutarmi come accaduto quest'oggi".

NAZIONALE - "Ci credo, poi bisogna vedere se ci arriverò. E' un sogno che nutro da sempre".

SCHIATTARELLA - "Ha dovuto fare un fallo che non ho rivisto. Ne prendiamo atto e affrenteremo il Genoa senza di lui. Ci adatteremo e vedremo".