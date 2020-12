Benevento no stop, già si corre verso il Genoa I giallorossi hanno subito ripreso la preparazione

Archiviato il pareggio con la Lazio, il Benevento già pensa al match interno di domenica con il Genoa. Questa mattina i giallorossi sono scesi in campo all'Imbriani con il gruppo diviso in due, con coloro che hanno affrontato i biancocelesti che hanno svolto un defaticante. La preparazione proseguirà domani pomeriggio: prima ci sarà una seduta video, poi il primo vero e proprio allenamento proiettato verso il Genoa allenato da Rolando Maran. Venerdì altra pomeridiana, mentre per sabato è in programma la rifinitura con successiva partenza per l'Hotel Europa di Venticano.

Salteranno la sfida con i liguri gli infortunati Caldirola e Maggio, oltre allo squalificato Schiattarella. E' in forse Moncini.