Giudice Sportivo, squalificati Schiattarella e Foggia Ammenda per il diesse giallorosso

Si è espresso il Giudice Sportivo dopo la disputa della dodicesima giornata di campionato. Una giornata di squalifica per Schiattarella dopo il rosso rimediato nei minuti finali del match con la Lazio. Domenica non sarà presente in panchina con il Genoa neanche Pasquale Foggia: il diesse giallorosso è stato allontanato dal direttore di gara a causa di una frase offensiva rivolta nei confronti di un avversario. Per lui è arrivata la squalifica e anche un'ammenda di cinquemila euro.

Per leggere il comunicato completo, clicca qui.