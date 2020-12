Genoa, mirino sul Benevento: Pandev rientra in gruppo I rossoblu domani partiranno alla volta del Sannio

Un altro ritorno in gruppo dopo Zappacosta. Mister Maran ha potuto riabbracciare Pandev, ristabilitosi dalla fastidiosa lombalgia che lo aveva frenato. Il penultimo allenamento genovese, prima della partenza in charter per la trasferta di Benevento, ha visto lo staff puntare il mirino, tra le sagome piazzate sul terreno come riferimenti, sugli sviluppi tattici in aggiunta a rifiniture atletiche. Esercitazioni e schemi. Un lavoro anticipato dall’analisi degli avversari nella canonica riunione a Villa Rostan. I portieri si sono allenati sotto le direttive del preparatore Bressan e dell’assistente Raggio Garibaldi, sotto una pioggerella che non ha ostacolato il programma. Gli accertamenti diagnostici intanto hanno evidenziato per Pellegrini una lesione all’adduttore di sinistra. Tornerà con il nuovo anno. Una delegazione del Genoa infine ha partecipato oggi all’assemblea di Lega, per approvare il bando per la vendita dei diritti tv del prossimo triennio.

