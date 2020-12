Benevento, lavoro al Vigorito: ultimi dubbi per Inzaghi Domani i giallorossi effettueranno la rifinitura e partiranno per l'Hotel Europa di Venticano

Il Benevento quest'oggi ha effettuato una seduta d'allenamento sul manto erboso del Vigorito. I giallorossi sono concentrati in vista del match di domenica con il Genoa. Uno scontro salvezza molto importante, con la Strega che è determinata a conquistare punti contro le dirette concorrenti dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime gare contro squadre importanti come Fiorentina, Juventus e Lazio.

Ci sono diversi digiuni da interrompere, come quello dell'assenza di vittoria tra le mura amiche che risale dalla sfida con il Bologna, ma anche quello relativo agli attaccanti: le ultime marcature le hanno realizzate Letizia, Improta e Schiattarella. Lapadula non va a segno dalla trasferta di Verona, ultima partita in cui sul tabellino dei marcatori compare il nome di un attaccante di ruolo.

Per quanto riguarda le scelte, c'è almeno un dubbio per reparto che dovrà sciogliere Pippo Inzaghi. La difesa potrebbe restare quella degli ultimi incontri, ma non è escluso che possa esserci un turno di riposo per Tuia in vista della trasferta di Udine. Al suo posto ci andrebbe Barba che, tra l'altro, ha mostrato di trovarsi alla grande con Glik. Sulle corsie esterne tornerebbero Foulon e Letizia, come visto nei secondi quarantacinque minuti della sfida con la Lazio. A centrocampo pesa la squalifica di Schiattarella, con Ionita pronto a tornare a rivestire il ruolo di play davanti alla difesa come accaduto a Parma. Come interni c'è il dubbio legato a Dabo che si gioca il posto con Hetemaj e Improta. Difficile un impiego dal primo minuto di Viola che, vista l'assenza di un calciatore qualitativo come Schiattarella, potrebbe fornire il proprio contributo in corso d'opera. In avanti non è escluso l'impiego di Iago Falque da titolare a supporto di Lapadula insieme a Caprari. Se Inzaghi deciderà di preservare ancora una volta lo spagnolo, la scelta ricadrà su Insigne.

I giallorossi domani effettueranno la rifinitura, per poi partire alla volta dell'Hotel Europa di Venticano per il ritiro pregara. Alle 18:10 Inzaghi presenterà l'incontro in conferenza stampa, con la diretta esclusiva offerta da Ottochannel 696.