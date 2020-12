Genoa, Maran: "Con il Benevento servirà la giusta intensità" Il tecnico del Genoa: "Dobbiamo proseguire sulla scia delle ultime prestazioni positive"

Il Genoa è partito nel pomeriggio alla volta di Benevento. Prima di salire sul volo charter, il tecnico Maran ha presentato così l'incontro ai microfoni di Genoa Channel:

"Dobbiamo proseguire sulla strada fatta vedere contro il Milan, anche se occorre migliorare ancora. Per adesso stiamo raccogliendo i frutti del buon lavoro svolto. Contro il Benevento dovremo essere bravi a mettere in campo l'intensità vista contro Fiorentina, Juventus e Milan. Sappiamo che affronteremo una squadra che ha reso la vita difficile a grandi squadre, ma dovremo pensare solo a noi stessi e portare sul campo la giusta voglia e l'intensità messa in mostra ultimamente.

Di seguito i convocati del Genoa per la trasferta di Benevento. Tornano Zappacosta e Pandev, assenti Biraschi, Luca Pellegrini, Cassata, Marchetti, Zapata e Parigini:

47, Badelj, 13 Bani, 11 Behrami, 30 Caso, 4 Criscito, 99 Czyborra, 23 Destro, 90 Dumbravanu, 18 Ghiglione, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 55 Masiello, 24 Melegoni, 32 Paleari, 19 Pandev, 1 Perin, 37 Pjaca, 21 Radovanovic, 65 Rovella, 9 Scamacca, 61 Shomurodov, 27 Sturaro, 16 Zajc, 77 Zappacosta, 38 Zima