Benevento - Genoa, la conferenza stampa di Inzaghi Il tecnico giallorosso ha presentato il match di domani

Domani pomeriggio il Benevento scenderà in campo per l'ultima volta al Vigorito nel 2020 per affrontare il Genoa. Uno scontro salvezza molto importante per i giallorossi, reduci dal buon pareggio rimediato contro la Lazio. In conferenza stampa, il tecnico Inzaghi ha presentato così l'incontro:

MONCINI - "Lo abbiamo recuperato in extremis. Oggi si è allenato con la squadra e sta bene. E' reduce da qualche settimana di inattività, ma averlo in panchina per poterlo utilizzare nell'ultimo quarto d'ora è molto importante per noi".

CENTROCAMPO - "Abbiamo diverse soluzioni. Giocando contro una squadra che si schiera con il 4-4-2 potremmo giocare anche con due mediani. Se dovessimo confermare il solito modulo ci sarà Ionita, altrimenti potrebbero esserci delle alternative con due centrocampisti".

TURN OVER - "In questo momento penso a far giocare quelli che stanno meglio. Non vedo calciatori stanchi, quindi giocheranno i migliori e quelli che penso possano darci una mano dall'inizio. Il turn over potrebbe esserci mercoledì perché avremo pochi giorni per recupero. Al di là dei cambi giocheranno quelli che mi danno garanzie, con la consapevolezza che le sostituzioni in corso d'opera sono molto importanti".

INFORTUNATI - "Per Maggio e Caldirola è un discorso relativo al prossimo anno. Speriamo di recuperarli al più presto".

IAGO FALQUE - "Se giocherà sarà nel ruolo di Insigne. Ha bisogno di trovare continuità ed è reduce da due buoni spezzoni. Lo avremo nelle migliori condizioni nell'anno nuovo, speriamo che sia decisivo nei prossimi impegni così come è entrato":

GENOA - "E' una squadra molto esperta e in grande ripresa. Dovremo fare molta attenzione, onestamente non mi sarei aspettato di vederlo in quella posizione di classifica ma bisogna anche dire che è stato penalizzato dal Covid. Con la Juventus ha fatto un'ottima partita, poi con il Milan probabilmente meritava di vincere. E' una gara importantissima che se non prendiamo nel verso giusto rischiamo di fare una brutta figura. Per ottenere un risultato positivo servirà la stessa mentalità delle ultime gare".