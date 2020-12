LIVE | Benevento - Genoa 0-0 Scontro salvezza al Vigorito: i giallorossi possono allungare sulla zona retrocessione

Benevento - Genoa 0-0 (Live)

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Tello, Viola, Dabo, Foulon, Di Serio, Moncini, Sau, Pastina. All.: Inzaghi

Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Czyborra; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pjaca; Destro, Shomurodov. A disp.: Paleari, Zima, Criscito, Scamacca, Behrami, Zajc, Pandev, Radonavonic, Melegoni, Badelj, Rovella, Zappacosta. All.: Maran

Arbitro: Giua di Olbia. Assistenti: Rocca di Catanzaro e Tardino di Milano. IV ufficiale: Pezzuto di Lecce. VAR e AVAR: Nasca di Bari e Carbone di Napoli

Primo tempo

46' Termina il primo tempo: Benevento - Genoa 0-0

45' Un minuto di recupero

44' Ammonito Caprari per eccessive proteste

43' Incredibile! Contrasto tra Caprari e Lerager in area: contatto netto, rigore plateale, ma per Giua è tutto regolare

39' La sfida prosegue con equilibrio. Il Benevento sta mancando nell'ultimo passaggio

32' Montipo! Cross di Sturaro, Destro spizza di testa per Shomurodov che calcia al volo di prima intenzione, Montipò devia in angolo con un grande intervento

27' Positivo l'atteggiamento del Benevento che pressa bene gli avversari, i quali sono costretti a dare vita a un possesso palla sterile

23' Altra punizione da posizione interessante per la Strega calciata, questa volta, da Lapadula: l'attaccante spara in curva

19' Azione solitaria di Pjaca che va alla conclusione da posizione defilata, ma la sfera esce abbondantemente fuori

16' Il Genoa prova a farsi vedere sugli sviluppi di una palla inattiva che vede Shomurodov andare al tiro di testa: la palla si spegne sul fondo e non impensierisce Montipò

14' A calciare la punizione è Caprari, ma la sua conclusione sorvola la traversa

13' Bani commette fallo su Lapadula al limite dell'area: Guia ammonisce il difensore rossoblu e assegna una punizione interessante alla Strega

12' Lancio di Tuia per Letizia: l'esterno difensivo calcia in porta, ma trova la pronta opposizione di Perin

7' Il Benevento attende, permette al Genoa di far girare palla e poi cerca di colpire sfruttando soprattutto la corsia sinistra con Improta e Caprari

2' Cross di Letizia che serve Lapadula al centro: l'attaccante, nel tentativo di andare alla finalizzazione da pochi passi, commette fallo su Bani

15:03 Comincia la partita

14:58 Le squadre entrano in campo

Prepartita

AGGIORNAMENTO - Niente panchina per Iago Falque. Lo spagnolo vedrà la partita dalla tribuna a causa di un problema muscolare.

Al Vigorito c'è il match tra Benevento e Genoa, un vero e proprio scontro salvezza avvalorato dalle mancate vittorie di Torino, Bologna, Crotone e Fiorentina. Con un successo, infatti, la Strega si porterebbe con un vantaggio di otto punti sulla zona retrocessione. Una opportunità da non sciupare, con Inzaghi che ha confermato il 4-3-2-1 con la difesa delle ultime uscite. A centrocampo torna Ionita come play al posto dello squalificato Schiattarella, con Hetemaj e Improta interni. In avanti ci sono Insigne e Caprari a supporto di Lapadula, quindi solo panchina per Iago Falque che probabilmente entrerà in corso d'opera. Nessuna sorpresa in casa Genoa con la conferma della coppia offensiva Destro - Shomurodov.