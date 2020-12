Insigne: "Continuiamo così, sono fiducioso per la salvezza" L'esterno offensivo: "Gara difficile, importantissima la vittoria"

E' stato autore del gol del vantaggio giallorosso. Roberto Insigne gongola e ha commentato così l'importante vittoria ottenuta dal Benevento sul Genoa:

"Eravamo consapevoli dell'importanza di questa partita. Per fortuna abbiamo portato a casa il risultato e siamo molto contenti. Personalmente faccio sempre il mio: sto cercando di ricambiare la fiducia che la società ha sempre dimostrato di riporre nei miei confronti. La prestazione è stata positiva e sono soddisfatto".

ATTEGGIAMENTO - "La partita è stata molto difficile. Ci tenevamo molto a vincere. Stiamo facendo il nostro contro chiunque, anche contro le grandi, ed è un qualcosa che sta portando i suoi frutti".

SALVEZZA - "Ci tengo tantissimo. Darò tutto me stesso per raggiungere questo obiettivo con la squadra. Ci avviciniamo sempre di più a questo sogno, restiamo con i piedi per terra e dico anche che sono molto fiducioso".

INZAGHI - "Ci tratta tutti allo stesso modo. Quest'anno la cosa importante è quella di essere un gruppo, non c'è un io ma un noi. Questo è merito soprattutto del mister che ci ha inculcato questa mentalità".

TOUR DE FORCE - "Contro l'Udinese sarà una partita complicata. Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo per cercare di portare a casa un risultato positivo".