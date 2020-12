Benevento, Sau: "Vittoria fondamentale. Tenevo tanto al gol" Il folletto sardo: "E' stato importante dare continuità ai risultati positivi"

Ecco il commento di Sau nel post gara del match con il Genoa. Il folletto sardo ha realizzato il secondo gol dei giallorossi:

"Era fondamentale vincere. Siamo stati bravi in tutti, facendo una grandissima prestazione. Personalmente ho segnato solo il rigore, il merito va soprattutto ai miei compagni che hanno dato vita a un'ottima prestazione. Siamo stati bravi a non pesare tanto questa partita che nascondeva tante insidie per la sua importanza. L'abbiamo affrontata con la giusta mentalità. Il mancato rigore su Caprari ci è andato contro, ma per fortuna è andato bene. Il mio gol? Ci tenevo tantissimo, sono felice di aver segnato":

CONTINUITA' - "Ci tenevamo a dare continuità ai risultati positivi che stavamo ottenendo. Sono tre punti che valgono doppio, adesso pensiamo alla partita con l'Udinese che per noi è molto importante. Ce la metteremo tutta per chiudere il 2020 nel migliore dei modi".

GENOA - "Ho fatto qualche gol ai rossoblu in passato, tra cui anche a Perin. Mi portano bene. L'importante è aver conquistato la vittoria. Per noi attaccanti è sempre importante segnare, soprattutto per non perdere la fiducia. Mi farà bene, ma è stato importante soprattutto per chiudere la partita"

GRUPPO - "Ci dobbiamo far trovare sempre pronti. Il gruppo è sano, remiamo tutti dalla stessa parte e siamo concentrati per i prossimi obiettivi".