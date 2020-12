Inzaghi: "La strada è lunga, ma in A ci possiamo stare" Il tecnico giallorosso: "I ragazzi sono stati bravi. Chiediamo attenzione da parte degli arbitri"

Nel post gara della sfida vinta con il Genoa, Pippo Inzaghi ha commentato così l'importante vittoria dei giallorossi:

"Temevo molto questa partita perché venivamo da cinque gare fatte bene contro grandi squadre. E' facile giocare contro Juventus o Lazio. Sfide del genere puoi pensare incosciamente di prepararle meno bene. I ragazzi sono stati molto bravi. Dopo dieci minuti ho avuto subito la sensazione di vincerla. Questa è una partita spartiacque che poteva farci pensare cosa possiamo fare in serie A. Penso che ci possiamo stare, mantenendo la giusta compattezza. Godiamoci questo momento, pur sapendo che la strada è molto lunga".

IAGO FALQUE - "Mentre faceva riscaldamento ha sentito questo indurimento del polpaccio. In questo momento non voglio correre rischi, siamo già contati. Questa squadra fa sembrare tutto facile e per un tecnico è una grande soddisfazione".

ATTEGGIAMENTO - "Oggi Montipò è stato bravo in una situazione nata da un fallo su Tuia. La squadra sta subendo molto poco. Oltre a stare bene, subiamo pochi tiri in porta anche contro compagini molto forti. Dobbiamo continuare su questa strada. Il rigore mancato poteva condizionarci molto, poi tra l'altro Caprari è stato anche ammonito. Se siamo una matricola chiediamo di avere un'attenzione maggiore perché simili episodi possono determinare le partite".

CAMBI - "Se vediamo i cambi che ha fatto si capisce quanto sia forte. Sapevo che avremmo fatto di più la partita. Loro ci lasciavano giocare, siamo stati bravi sulle preventive. I cambi sono stati importanti. Lo stesso Di Serio deve essere un fiore all'occhiello del settore giovanile. Sono felice del gol di Sau, mentre Tello è entrato molto bene. Foulon ci ha dato una grande mano, nonostante fosse reduce da un infortunio".

MONTIPO - "Non mi sorprende. Abbiamo piena fiducia in lui. Sappiamo che all'inizio doveva trovare l'abitudine di giocare in serie A, però è stato molto bravo. Lavora bene insieme agli altri tre portieri e al preparatore, sono contento che stia dando delle risposte così importanti".

UDINESE - "Spero di avere qualche recupero. Anche Moncini nel riscaldamento non stava bene. Abbiamo dimostrato nelle ultime gare che chiunque gioca si fa trovare pronto. Ci siamo dimenticati di coloro che mancano proprio per questo. Tutti avranno la loro chance perché se la meritano".