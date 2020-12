Designato l'arbitro di Udinese - Benevento Ha diretto in due occasioni la Strega, entrambe in serie B

Sarà Volpi della sezione di Arezzo a dirigere il match di mercoledì sera in programma alla Dacia Arena contro l'Udinese. Il fischietto nativo di Città della Pieve vanta due precedenti con i giallorossi, entrambi in serie B. Il primo risale al novembre del 2018, quando la Strega perse tra le mura amiche contro l'Ascoli con il risultato di 2-1. Il secondo, invece, risale al 29 febbraio di quest'anno, con la truppa di Inzaghi che si impose sullo Spezia di Italiano per 3-1. Lo score, quindi, è in perfetta parità con una vittoria e una sconfitta.

Volpi ha diretto solo sei incontri nel massimo campionato, contraddistinti da due successi interni, due pareggi e altrettanti exploit esterni. Ha concesso tre rigori, senza mai sventolare il cartellino rosso.

Alla Dacia Arena sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Avalos. Quarto uomo Ros. Al Var Orsato e Bindoni.