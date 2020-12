Udinese - Benevento, Bonifazi verso il forfait: pronto De Maio In avanti Lasagna è favorito per affiancare Pussetto

Udinese e Benevento tornano a sfidarsi in gare ufficiali. L'ultimo confronto risale all'agosto del 2018, quando i giallorossi guidati da Bucchi espugnarono la Dacia Arena in Coppa Italia al termine dei tempi supplementari. In campionato sono in vantaggio i bianconeri nel doppio confronto della stagione 2017/2018: all'andata, in terra friulana, si imposero per 2-0, mentre nel match di ritorno del Vigorito le due squadre impattarono con il risultato di 3-3.

I bianconeri sono reduci da un buon momento di forma, dato che nelle ultime sei partite disputate sono arrivati dodici punti con soltanto quattro gol subiti. La squadra di Gotti ha trovato un'ottima compattezza difensiva, proprio come il Benevento che vanta di essere la compagine che negli ultimi incontri ha incassato meno reti in serie A. Per quanto riguarda le scelte, il tecnico dovrà valutare diversi ballottaggi. In difesa l'ex Bonifazi ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match giocato contro il Cagliari, quindi probabilmente salterà la sfida con i giallorossi. Il centrale, lo ricordiamo, ha militato nel Sannio nei primi mesi della stagione 2015/2016 (quella della promozione in B), per poi trasferirsi a gennaio alla Casertana.

Al suo posto potrebbe esserci De Maio, reduce dalla battaglia vinta contro il Covid. A completare il trio difensivo insieme al francese anche Becao e Samir. A centrocampo De Paul, Walace e Pereyra, con Larsen e Zeegelar esterni. Nella zona nevralgica potrebbero essere arruolabili dal primo minuto anche i vari Arslan e Mandragora. In avanti confermato Pussetto che sarà affiancato da uno tra Deulofeu, Nestorovski e Lasagna con quest'ultimo favorito.