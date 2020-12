LIVE | Udinese - Benevento 0-1 Ultima gara dell'anno sul manto erboso della Dacia Arena

Udinese - Benevento 0-1 (Live)

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. A disp.: Scuffet, Carnelos, Deulofeu, Walace, Ter Avest, Micin, Nestorovski, Mandragora, Forestieri, Palumbo, De Maio, Coulibaly. All.: Gotti

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Tello, Viola, Dabo, Foulon, Di Serio, Moncini, Sau, Pastina. All.: Inzaghi

Arbitro: Volpi. Assistenti: Alassio e Avalos. IV uomo: Ros. VAR e AVAR: Orsato e Bindoni

Marcatori: 9' Caprari

Note: Ammoniti Insigne (B), Becao (U)

Primo tempo

47' Termina il primo tempo con il Benevento in vantaggio

45' Due minuti di recupero

44' Giallo per Tuia che ferma De Paul in contropiede

44' Ancora Caprari che calcia di destro, ma trova la testa di Bonifazi che devia in angolo

40' Caprari prova il bis con un'altra conclusione dal limite: la palla si spegne sul fondo

34' Azione convulsa in area, Lasagna appoggia per Arslan che calcia dal limite: Montipò para

28' Retropassaggio di Glik per Montipò che perde l'attimo giusto dopo essere stato contrastato da Pussetto, la palla va a Lasagna che calcia dalla distanza ma la posizione è defilata e spedisce fuori

27' L'Udinese non si è perso d'animo dopo il gol: fa girare palla, ma il Benevento non lascia spazi in difesa. I giallorossi aspettano e provano a fare male con delle ripartenze

20' Fallo di Becao su Lapadula: giallo

16' Lasagna entra in area, nonostante il contrasto di Tuia prova a servire Pussetto, ma la difesa del Benevento è attenta e sventa la minaccia

11' L'Udinese prova a reagire: velo di Pussetto per Lasagna che va al tiro, palla fuori

9' GOOOL DEL BENEVENTO! Errore in fase di costruzione dell'Udinese, Insigne conquista palla e serve Caprari: l'ex Roma dal limite insacca a fil di palo per il vantaggio sannita

8' Udinese pericoloso con una ripartenza: Insigne la ferma sul nascere commettendo fallo su Lasagna e viene ammonito

7' Brivido Udinese! Bel cross di De Paul per Lasagna che va al volo da pochi passi: palla alta

3' Prima fase di studio con l'Udinese che fa girare palla alla ricerca dei varchi giusti

20:45 Inizia la partita

20:42 Le squadre entrano in campo

Pre partita

Ultima gara del 2020 per il Benevento che scenderà in campo alla Dacia Arena per sfidare l'Udinese di Gotti. Si prevede un match molto interessante, tra due squadre in grande forma e che hanno trovato un'ottima solidità difensiva. La Strega, infatti, ha subito soltanto tre reti nelle ultime sei gare di campionato, registrando il dato migliore dell'intero campionato. Solo una rete in più incassata, invece, per i friuliani che hanno ottenuto ben dodici punti con tre vittorie e altrettanti pareggi. Tra i friulani scenderà in campo regolarmente Bonifazi, nonostante il fastidio muscolare avvertito nel corso del match con il Cagliari. Formazione tipo anche per Pippo Inzaghi che rispetto alla vittoria ottenuta contro il Genoa ha cambiato solo il centrocampo, con il rientro di Schiattarella e l'utilizzo di Ionita come interno. Assente Hetemaj che non compare neanche in panchina. Il finlandese ha avvertito un problema fisico che non desta preoccupazioni, con il tecnico che ha preferito non rischiarlo. In avanti saranno Insigne e Caprari a supportare Lapadula.