Benevento, Vigorito: "E' la vittoria di tutti" Il massimo dirigente: "Foggia e Inzaghi grandi artefici nel rendere un orgoglio questa squadra"

Quella conquistata a Udine è una vittoria che ha inorgoglito molto il presidente Vigorito. Il massimo dirigente giallorosso, nel corso del ritiro pregara, è stato anche omaggiato dalla squadra di un quadro con su scritta la parola "insieme":

“Ieri sera, quando i ragazzi mi hanno dato quel quadro con su scritto la parola insieme, la quale io ho stampata nel cuore e che credo sia il segreto del successo. Una chiave che stanno utilizzando tutti. E’ un insieme, come la nostra vita. La squadra fiorisce perché ci sono i cuori che battono. La mia più grande gioia è avere un ragazzo come Foggia vicino a me. Uno che nella vita ha fatto tanto. Interpreta il calcio come un momento di vita vera, al di là di dove va il pallone. Non è facile trovare persone del genere che utilizzano questo sport anche nel sociale e mi dà una gioia infinita. Questo è il Natale della solidarietà e della generosità. Stiamo insieme tutti. Spero di aver dato delle gioie a tutti i bambini che oggi si ritrovano a essere tifosi e orgogliosi di una squadra come il Benevento”.

INZAGHI - “Non so perché qualche anno fa c’erano tanti punti interrogativi attorno a un allenatore non mi pare abbia fatto così male. Forse si pensava che potesse fare da tecnico le stesse cose da calciatore. Diamogli tempo perché l’umiltà con cui si pone con tutti viene dalla grande conoscenza del calcio. Lo vedremo tra qualche anno, quando sarà in un grande club e per noi purtroppo sarà un ricordo”.

MILAN - “Non abbiamo bisogno di fare miracoli come accaduto l’ultima volta, poi se il portiere segnerà nuovamente mi farà piacere lo stesso. Sarà una festa per tutti, mi dispiace che sia solo per pochi. Avremo un 2021 che ci porterà verso un futuro diverso. Stiamo per uscire da un tunnel grazie al vaccino e dobbiamo ben sperare. Tanti auguri a tutti”.