Matricole d'Europa: solo il Lens ha fatto meglio del Benevento Ottimo l'inizio di stagione per i francesi. Strega a diciotto punti con Stoccarda e Cadice

C'è stato un tempo in cui i risultati negativi del Benevento venivano posti a confronto con i maggiori campionati del continente. Adesso la musica è totalmente cambiata, con i giallorossi che - numeri alla mano - sono tra le migliori matricole d'Europa. A fare meglio sono stati solo i francesi del Lens che hanno conquistato ventisette punti nelle prime sedici giornate di campionato. Un rendimento importante da parte dei transalpini che gli permette di stazionare al settimo posto in classifica.

Subito dopo il Lens, come detto, c'è il Benevento. La Strega è forte dei suoi 18 punti, incrementati dopo l'importante successo conquistato ieri sul campo dell'Udinese. Stesso bottino anche per gli spagnoli del Cadice (con una partita in più) e i tedeschi dello Stoccarda che, però, hanno giocato tredici gare. Un punto in meno per il Leeds di Bielsa, fermo a quota 17. Virtualmente potrebbe eguagliare il Benevento anche l'Elche che, con una partita in meno, è fermo a 15 punti.

Chi ha fatto peggio? In Inghilterra si contano il Fulham (dieci punti) e il West Bromwich (sette). In Francia c'è il Lorient con dodici, mentre in Germania ha raggiunto la doppia cifra l'Arminia, fermo a quota dieci. Nella Liga, l'Huesca ha ottenuto dodici punti. In serie A, come noto, si difendono lo Spezia e il Crotone: quest'ultimi, grazie al successo ottenuto sul Parma, sono balzati a nove punti, lasciando all'ultimo posto il West Bromwich in questa speciale classifica che vi elenchiamo di seguito:

Lens 27 (16 partite giocate)

Stoccarda 18 (13 partite giocate)

Benevento 18 (14 partite giocate)

Cadice 18 (15 partite giocate)

Leeds 17 (14 partite giocate)

Elche 15 (13 partite giocate)

Huesca 12 (15 partite giocate)

Lorient 12 (17 partite giocate)

Spezia 11 (14 partite giocate)

Arminia 10 (13 partite giocate)

Fulham 10 (14 partite giocate)

Crotone 9 (14 partite giocate)

West Bromwich 7 (14 partite giocate)