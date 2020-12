Benevento in campo lunedì 28 Inzaghi spera di recuperare Iago. Hetemaj pronto

I giallorossi torneranno in campo lunedì 28 per la ripresa degli allenamenti. Il rompete le righe c'è stato subito dopo il match di Udine. La bella prestazione e l'importante vittoria hanno spinto Inzaghi a vestire i panni di Babbo Natale. Così l'allenatore ha variato qualcosa rispetto al programma iniziale che prevedeva una seduta defaticante nella mattinata della vigilia. “Questi ragazzi meritano di riposarsi un po'”. Sono state le parole di Pippo dopo la sfida alla Dacia Arena. La sua disposizione ha permesso ai calciatori di accelerare i tempi per poter riabbracciare le proprie famiglie. C'è chi infatti ha deciso, su autorizzazione della società, di partire direttamente da Udine, evitando il ritorno nel Sannio. Un ritorno comunque accompagnato da un clima disteso. Dopotutto coi tre punti conquistati contro l'Udinese il Benevento ha raggiunto una posizione in classifica che va ben oltre le più rosee aspettative: il decimo posto. Anche Inzaghi sta provando a staccare la spina (“Devo godermi di più questi momenti”), in fondo alla ripresa bisognerà pensare al Milan, squadra che viaggia ad alta velocità. Sarà una sfida difficile, quasi proibitiva, ma questo Benevento sta insegnando a tutti che le sorprese sono dietro l'angolo.

Alla ripresa si valuteranno anche le condizioni dei giocatori non ancora al top. Inzaghi spera di recuperare Iago Falque. Anche Maggio dovrebbe essere prossimo al ritorno in campo. Su Hetemaj si attendono notizie sempre nella giornata di lunedì. Il centrocampista non dovrebbe avere nulla di grave. Nel corso della rifinitura aveva avvertito un lieve fastidio e Inzaghi ha preferito non rischiarlo alla luce degli ultimi scontri ravvicinati. Insomma la speranza è di avere qualche alternativa in più per la sfida al Vigorito, perché se da un lato questa squadra sta dimostrando di sapersela cavare anche nei momenti di difficoltà, dall'altro non si può negare l'importanza di avere a disposizione una panchina più lunga.