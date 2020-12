Vigorito omaggiato dalla squadra: il regalo più bello I giallorossi donano un quadro al massimo dirigente

Di quadri di valore ne avrà ricevuti tanti il presidente Vigorito. Lo avranno sicuramente pensato i calciatori giallorossi alle prese con un dilemma: cosa regalare a chi ha tutto? Il gruppo sannita c'ha pensato su ma non ha faticato molto nel trovare risposta. Un dipinto raffigurante uno stadio, il Ciro Vigorito. E una parola: Insieme. Quella parola che ha permesso al Benevento attraverso il rettangolo verde di raggiungere l'obiettivo della A. Una parola pronunciata dal patròn Vigorito in occasione dei novant'anni della strega e che è diventata “cara” a tutti i sanniti. Anche a quei calciatori capaci di cogliere la parte umana, pulita e genuina di un sport troppe volte piegato dai soli interessi economici. Merito di un presidente unico: “E' com un papà” ha ricordato Letizia, uno dei veterani di questa squadra. Così ad Udine, il giorno prima del match, il gruppo gli ha consegnato il proprio regalo. La commozione, l'abbraccio e una promessa: tenere sempre in mente il punto di partenza, l'inizio di tutto. Quella frase che sta facendo la storia: Noi andremo in A, e stavolta ci resteremo. Insieme.