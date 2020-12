Benevento, dallo Spezia ritmo da zone alte La ritrovata compattezza ha permesso di allungare sulle dirette concorrenti, ma la strada è lunga

Con il senno di poi, la brutta sconfitta rimediata al Vigorito contro lo Spezia è stata più che salutare per il Benevento. I giallorossi hanno avuto modo di fare quadrato e di lavorare su quegli aspetti che non andavano per il verso giusto, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento difensivo. Oggi, dopo sette giornate da quell'infausta serata, la truppa di Inzaghi mostra i numeri migliori dell'intero campionato per quanto riguarda i gol subiti: soltanto tre. Nessuno ha fatto meglio. Ad avvicinarsi è soltanto l'Inter che ne ha incassati il doppio. Numeri importanti che hanno permesso alla Strega di ottenere dodici punti, piazzandosi al quinto posto nella classifica delle ultime sette partite. Per carità, si tratta solo di numeri e statistiche. E' assolutamente vietato fari voli pindarici, anzi è importante sottolineare quanto questi risultati siano stati utili ai sanniti per incrementare il vantaggio sulle dirette concorrenti per la salvezza: impressionanti i nove punti su Spezia e Torino, così come gli otto sul Cagliari, i sette sul Genoa e i sei su Fiorentina e Parma. Un bottino che il Benevento deve cercare di difendere e incrementare con le unghie e con i denti, in modo da ottenere il prima possibile il tanto desiderato "scudetto" della salvezza.

Questa la classifica relativa alle ultime sette giornate:

Inter 21

Milan 17

Juventus 14

Roma 13

Benevento 12

Udinese 11

Sassuolo 11

Lazio 10

Napoli 10

Atalanta 9

Bologna 9

Hellas Verona 8

Crotone 7

Sampdoria 7

Fiorentina 6

Parma 6

Genoa 5

Cagliari 4

Spezia 3

Torino 3