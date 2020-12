Benevento, Inzaghi verso la panchina d'argento? Il tecnico è tra i maggiori indiziati a vincere il premio di miglior tecnico della B

Potrebbe presto arrivare un altro riconoscimento importante per Pippo Inzaghi. Il tecnico giallorosso è tra i papabili alla vittoria della panchina d'argento, premio che annualmente viene assegnato al miglior allenatore della serie B. Al momento il detentore è Fabio Liverani, grazie alla promozione ottenuta con il Lecce nella stagione 2018/2019. Al tecnico piacentino non dovrebbe scappare questo trofeo dopo lo straordinario cammino della scorsa annata intrapreso alla guida del sodalizio sannita che gli ha permesso di vincere con ben sette giornate di anticipo, e a suon di record, il campionato cadetto. Ricordiamo che a decidere l'assegnazione saranno tutti i tecnici di categoria. La panchina d'argento si distingue da quella d'oro, designata per il miglior allenatore del campionato di serie A. Solitamente la cerimonia si svolge a febbraio.

Intanto quest'oggi il profilo ufficiale del Benevento Calcio ha chiesto ai tifosi, attraverso un post, quale regalo chiedere a Pippo Inzaghi, considerato il clima natalizio. Ovviamente la stragrande maggioranza delle risposte riguardava una salvezza tranquilla in serie A: obiettivo tanto desiderato dalla piazza sannita che la Strega cercherà di perseguire fino all'ultimo. Dopo la vittoria dello scorso anno, Superpippo e la sua squadra hanno ancora intenzione di fare la storia.