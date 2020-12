Classifica clean sheet: c'è Montipò al comando L'estremo difensore condivide il primato con Mirante della Roma

La ritrovata compattezza difensiva del Benevento ha permesso di registrare numeri importanti. Pensate che la Strega, nelle ultime sette gare di campionato, ha subito soltanto tre gol: nessuno ha fatto meglio, compreso l'Inter che ne ha incassati il doppio nonostante le sette vittorie consecutive. A giovarne è anche Lorenzo Montipò. L'estremo difensore, alla sua prima esperienza in carriera in serie A, dopo un celere adattamento si è imposto bene nel grande calcio. A dire il vero di tiri verso la sua porta ne arrivano ben pochi, ma si fa sempre trovare pronto con parate di spessore e uscite sempre più sicure. Bellissimo l'intervento su Shomurodov nel corso della sfida con il Genoa, così come altre opposizioni che hanno strappato qualche applauso dai tifosi che, con apprensione e ansia, sono costretti purtroppo a seguire le partite da casa.

Quello con l'Udinese è stato il quinto clean sheet stagionale per il Benevento. Un dato che permette alla compagine giallorossa di balzare al comando di questa speciale classifica, condiviso con Napoli e Roma. Per quanto riguarda i dati dei singoli, Montipò occupa il gradino più alto del podio insieme a Mirante della Roma. Subito dopo ci sono i vari Donnarumma, Silvestri, Consigli e Sepe, fermi a quota quattro.

Montipò si conferma come uno dei migliori prospetti nel suo ruolo del nostro calcio. Merito anche del Benevento che, dopo quanto accaduto nei play off con il Cittadella, non si fece condizionare dalle critiche, confermando il giovane portiere tra i pali nella stagione che avrebbe portato poi alla promozione in serie A. Non sarà facile per il sodalizio sannita allontanare le sirene di altre società che, inevitabilmente, giungeranno alla porta degli uffici di via Santa Colomba. Non c'è alcuna voglia di privarsi di un elemento così promettente, prelevato dal Novara soltanto per un milione di euro, anche se bisognerà quanto prima provvedere al rinnovo del contratto che scadrà a giugno.