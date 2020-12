Curva Sud Benevento, raccolti più di mille euro per Michaela Gesto di solidarietà da parte degli ultras giallorossi insieme ai tifosi residenti al nord

Altro gesto di grande spessore quello fatto dalla Curva Sud Benevento che, insieme ai tifosi residenti al nord, ha dato vita a una raccolta fondi per la giovane Michaela. Una iniziativa importante che ha messo l'accento anche sulla grande collaborazione tra i tifosi giallorossi uniti dalla passione per la Strega nonostante la distanza. Questo il comunicato in cui gli ultras hanno annunciato la raccolta di oltre mille euro:

Annunciamo la chiusura della raccolta fondi destinata a Michaela, giovane ragazza colpita da aneurisma. Siamo felici e orgogliosi nel comunicarvi che abbiamo raggiunto la cifra di 1080 euro, grazie al contributo di tutti voi che avete risposto in maniera positiva al nostro invito. Un ringraziamento particolare va soprattutto ai fratelli degli Stregoni del nord, dei Sanniti sezione Friuli, i Milites Samnites di Bologna e la sezione di Casalduni. Senza il loro attivo supporto, non avremmo mai potuto aiutare in maniera così importante la famiglia della giovane Michaela che, come saprete, necessita delle migliori cure possibili all'estero per poter cercare di migliorare la propria condizione. Speriamo con tutto il cuore che la nostra iniziativa potrà dare almeno un piccolo beneficio. Grazie a tutti di cuore. Siamo sempre più orgogliosi di essere sanniti.