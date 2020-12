Foggia: "Siamo vigili, ma non vogliamo rovinare questo gruppo" Il diesse del Benevento sul mercato: "Se ci sarà da aggiungere qualcosa ben venga"

Intervento di Pasquale Foggia nel corso di Ottogol. Il direttore sportivo giallorosso si è soffermato sull'ottimo rendimento della squadra, sottolineandone la compattezza sia dentro che fuori dal campo. Importante la parentesi aperta relativa al mercato sia in entrata che in uscita. Queste le sue dichiarazioni:

"Sono contento perché questo decimo posto era inimmaginabile all'inizio del campionato. I ragazzi non smettono mai di stupirci e ne siamo soddisfatti".

CAPRARI - "Ha grande qualità. Calciatori del genere hanno bisogno di continuità anche se qualche volta commettono degli errori perché quando sono in forma possono fare la differenza. Lui, come i vari Insigne, Sau e Iago Falque ci permettono di fare il salto di qualità".

EQUILIBRIO - "Questo è un percorso che nasce soprattutto dalle sconfitte. Non ne vieni fuori se non ti trovi in contesti puliti in cui tutti remano dalla stessa parte. Questa deve essere la nostra forza. Mi è dispiaciuto avvertire qualche malumore di troppo dopo la sconfitta con lo Spezia da parte di tutti. Bisogna essere equilibrati nei giudizi e nel portare avanti il percorso nel migliore dei modi. La serie A deve essere un momento di gioia in ogni partita perché è stata conquistata con grande fatica ed è un qualcosa che dobbiamo tenerci stretto".

ACQUISTI - "Entrare in questo gruppo non è semplice, devi essere speciale in tutto. Solo io posso creare dei danni a questa squadra facendo delle scelte sbagliate, quindi prima di fare delle aggiunte ci penso bene: non vado a toccare qualcosa se non c'è convinzione da parte di tutti di fare un passo. Questo è un gruppo fantastico, tutti stanno dando il proprio contributo. Pensiamo a Di Serio che si è inserito molto bene nonostante la giovane età: se avesse un nome esotico sono certo che tutti avrebbero parlato di rivelazione".

ATTACCANTE - "In questo momento si parla tanto dell'attaccante, ma non dimentichiamoci che stiamo recuperando Moncini che abbiamo acquistato lo scorso anno proprio in ottica serie A. Stiamo puntando molto su Lapadula. Ci tengo a precisare che non ha fatto tanti gol perché compie un lavoro sporco incredibile per la squadra, quindi non è facile arrivare sempre lucido sotto porta. Ci teniamo ben stretti questo atteggiamento, come quello di Del Pinto che era felicissimo solo per essersi riscaldato a Udine. Se ci sarà da aggiungere qualcosa ben venga, altrimento abbiamo un gruppo sano che scende in campo all'Imbriani con la massima dedizione. L'unica forza nostra per poterci salvare è mantenere intatto questo aspetto".

MEDIANO - "E' una zona del campo dove non faremo nulla. Sarà Viola l'acquisto di gennaio: speriamo di recuperarlo quanto prima perché per noi è un calciatore importantissimo. In quella posizione ci ha giocato bene anche Ionita, quindi siamo coperti".

DIFENSORE - "Un centrale di piede destro è un profilo che stiamo attenzionando, ma da qui a dire che lo prendiamo ce ne passa anche perché c'è una lista da rispettare".

RIENTRI - "I rientri degli infortunati non spostano l'idea di mercato. Caldirola sarà disponibile a gennaio, così come Maggio. Moncini è pronto".

USCITE - "Il mercato è aperto, tutti hanno un prezzo, quindi saremo vigili anche in uscita".