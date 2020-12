Crudeli: "La sfida con il Benevento non sarà facile" Il noto giornalista, legato al Milan: "Ci rimasi male al gol di Brignoli, ma gli va dato merito"

Il nome di Tiziano Crudeli è da sempre legato a quello del Milan. Iconiche le esultanze per i successi rossoneri, così come le disperazioni dopo qualche risultato negativo. Tra queste ci sono anche quelle mostrate in diretta in occasione dei precedenti con il Benevento, a partire dallo storico gol di Brignoli: "Ci rimasi male - ha affermato il giornalista a Ottogol - anche se va dato onore e merito a Brignoli per quel gol arrivato in maniera incredibile".

Domenica tornerà il confronto tra giallorossi e rossoneri. Una sfida che Crudeli prevede così: "Non sarà una partita facile. Il Benevento è una squadra in salute e sta giocando bene. Il Milan concede sempre molto agli avversari, soprattutto in difesa anche se è reduce da una striscia positiva incredibile. Ibra non ci sarà, purtroppo starà ancora fermo ai box a causa dell'infortunio. Per capire la straordinaria stagione del Milan occorre evidenziare un aspetto: senza Ibra, sembrava che la squadra potesse entrare in crisi da un momento all'altro perché non ci sono grosse alternative in avanti. Lo stesso Rebic, per esempio, ha realizzato soltanto una rete. Nonostante questo, sono arrivati ben diciotto gol confermando il primato e restando l'unica squadra imbattuta nei cinque maggiori campionati europei".