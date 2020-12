Benevento, prosegue il lavoro. Buone notizie per Caldirola Nel pomeriggio Inzaghi ha incontrato Vigorito e Foggia in quel di Cerce

Ieri Pippo Inzaghi ha vissuto una piccola disavventura. Dopo aver trascorso le festività natalizie a Milano, il tecnico giallorosso non è riuscito a essere presente al primo allenamento settimanale a causa delle precipitazioni nevose che hanno bloccato i vari voli partenti dal capoluogo lombardo. E' giunto nel Sannio solo in serata e questa mattina si è presentato regolarmente all'Imbriani per dirigere la seduta. Il lavoro è sempre più proiettato al match di domenica con la compagine rossonera, un confronto particolare per l'allenatore piacentino che da calciatore ha scritto la storia con il Milan, società con la quale ha cominciato anche la sua seconda vita in panchina.

Non ci sono problematiche particolari per quanto riguarda i singoli. Hetemaj è arruolabile dopo aver saltato la gara di Udine, mentre Maggio è sulla via del pieno recupero. Tornerà a disposizione probabilmente con il Cagliari Iago Falque. Buone notizie anche per Caldirola che ieri si è recato a Roma per una visita di controllo. Le risposte sono state più che positive, tanto che gli è stato dato il via libera per poter cominciare ad allenarsi a parte sul campo.

Intanto questo pomeriggio, dopo l'allenamento, Pippo Inzaghi ha raggiunto Vigorito e Foggia a Cercemaggiore per trascorrere qualche ora di relax tra le montagne molisane. Un incontro nel corso del quale, ci scommettiamo, ha avuto come punto focale di discussione la condizione della compagine giallorossa e le mosse future che la società intenderà adottare.